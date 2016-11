Lufthansa macht streikenden Piloten neues Angebot

Die deutsche Lufthansa hat ihren streikenden Piloten ein neues Tarifangebot unterbreitet. Es sieht 4,4 Prozent höhere Vergütungen, eine Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern sowie Neueinstellungen vor, teilte das Unternehmen heute mit.

Auch alle anderen Tarifthemen wie die Betriebs- und Übergangsrenten sollen in neuen Verhandlungen gelöst werden, möglicherweise mit Hilfe eines Mediators, wie Personalchefin Bettina Volkens erklärte. Verhandlungen könne man noch an diesem Wochenende aufnehmen. Mit dem Angebot knüpfe man an Gespräche mit der Vereinigung Cockpit vom September an.

Streik mit unbestimmtem Ende

Die streikenden Piloten der deutschen Lufthansa haben indes am dritten Tag ihres Ausstands den Druck auf das Unternehmen erhöht. Ein Ende des Arbeitskampfes sei nicht absehbar, sagte der Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit, Jörg Handwerg, heute in Frankfurt. Es gebe kein vorher festgelegtes Enddatum für den Streik.

Damit wird eine weitere Verlängerung des am Mittwoch begonnenen Streiks über morgen hinaus wahrscheinlicher. Für den vierten Streiktag in Folge sagte die Lufthansa zu Mittag 137 Flüge ab, darunter 88 Interkontinentalverbindungen.

Wien nur gering betroffen

Der Flughafen Wien ist vom umfassenden Lufthansa-Pilotenstreik morgen nur gering betroffen. Von den 19 Destinationen nach München und Frankfurt fallen drei Lufthansa-Flüge aus: zwei Flüge hin und retour nach München sowie ein Frühflug nach Frankfurt. AUA-Flüge sind nicht betroffen.