Fast täglich werden neue Fälle bekannt

Der britische Fußball wird derzeit von einem Missbrauchsskandal erschüttert. Mehrere namhafte Ex-Fußballprofis gingen im Laufe der vergangenen Tage an die Öffentlichkeit: Sie schilderten, dass sie als Buben in großen Clubs Opfer sexueller Übergriffe geworden seien. Die Betroffenen brachen damit ihr jahrzehntelanges Schweigen - und fast täglich werden neue Fälle bekannt. Nationalteamspieler und ManUnited-Star Wayne Rooney ermutigte alle Betroffenen, an die Öffentlichkeit zu gehen.

