Radioaktive Briefe an slowakische Behörden abgefangen

Unbekannte haben Briefe mit radioaktivem Inhalt an mehrere Behörden in der Slowakei gesandt. Die Sendungen seien beim Justizministerium und verschiedenen Bezirksgerichten eingegangen, sagte Polizeipräsident Tibor Gaspar der Agentur TASR zufolge heute in Bratislava. Die Briefe konnten jedoch abgefangen werden.

Die gemessene Radioaktivität lag laut Angaben beim Viereinhalbfachen bis Siebenfachen des natürlichen Strahlungshintergrunds. Ein Labor habe in einem Fall das seltene Isotop Americium 241 nachgewiesen. „Diese Strahlenquelle ist sehr gefährlich, wenn man sie einatmet oder verschluckt“, sagte ein Gefahrenstoffexperte der Polizei.

Suche nach Absender läuft

Das nationale Kriminalamt habe nun die Ermittlungen übernommen. Der Anfangsverdacht lautet auf unerlaubten Umgang mit radioaktiven Materialen bis hin zur Straftat des Terrorismus. Im Falle einer Verurteilung drohen den Unbekannten bis zu 25 Jahre Haft.

Das genaue Motiv des Täters oder einer Gruppe ist noch unklar. Der Schreiber habe keine Drohungen gegen konkrete Personen, wohl aber eine „allgemeine Unzufriedenheit“ in Hinweisen ausgedrückt, sagte der Polizeipräsident.