Mann starb bei Stromunfall am Bahnhof Selzthal

Am Bahnhof Selzthal in der Steiermark ist heute ein Mann getötet worden. Er war nach Auskunft der ÖBB auf das Dach eines Lkw geklettert, der Teil der Rollenden Landstraße war und kam so mit der Oberleitung in Kontakt.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at