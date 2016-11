Luftangriff auf Frauen-Krankenhaus in Syrien

Russische oder syrische Kampfflugzeuge haben Beobachtern zufolge gestern ein Frauen-Krankenhaus in der von Rebellen gehaltenen Provinz Idlib beschossen. Dabei seien drei Menschen in der Nachbarschaft getötet worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit. Das Krankenhaus in der Ortschaft Termanin habe seinen Betrieb einstellen müssen.

Staaten des Westens und Menschenrechtler haben der syrischen Luftwaffe und ihren russischen Verbündeten wiederholt vorgeworfen, absichtlich Krankenhäuser und andere zivile Infrastrukturen in Rebellengebieten anzugreifen. Die Regierungen in Damaskus und Moskau haben diese Darstellung zurückgewiesen und erklärt, ihre Luftangriffe richteten sich ausschließlich gegen Extremisten.

UNO: Aleppo droht völlige Zerstörung

Dem von den Aufständischen gehaltenen Ostteil der Metropole Aleppo droht bis Weihnachten die Zerstörung durch die Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Das sagte der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, gestern. Geschätzt sind rund 275.000 Menschen eingeschlossen. Für den Fall, dass es dem syrischen Militär gelingt, Ostaleppo einzunehmen, warnt De Mistura vor einem Guerillakrieg durch die Regimegegner.

