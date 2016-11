Eishockey: Salzburg knackt KAC in der Verlängerung

Salzburg hat gestern in der 23. Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) den Anschluss an das Spitzenduo mit viel Mühe gewahrt. Der Meister lag daheim gegen den KAC nach 32 Sekunden schon mit 2:0 voran, musste für den Sieg über die Klagenfurter aber dann doch noch in die Verlängerung gehen.

Leichtes Spiel hatten indes der VSV gegen Znojmo und Innsbruck gegen Bozen. Graz hielt in Dornbirn lange mit, zog im Schlussdrittel aber noch den Kürzeren.

