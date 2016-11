Antrag von Grünen-Kandidatin Jill Stein

Die bei der US-Wahl erfolglose Präsidentschaftskandidatin Jill Stein (Grüne) hat im US-Staat Wisconsin offiziell eine Nachzählung der Stimmen beantragt. Das bestätigte die Wahlkommission des Bundesstaats am Freitag. Man bereite sich jetzt auf eine landesweite Nachzählung vor, hieß es. Beginnen will man damit nächste Woche. Auch Nachzählungen in Pennsylvania und Michigan sollen angestrengt werden.

