Dürre in Bolivien: Weiterer See ausgetrocknet

Wegen der anhaltenden Dürre ist in Bolivien ein zweiter See ausgetrocknet. Vom eigentlich 135 Quadratkilometer großen Uru-Uru-See bei Oruro sei bis auf wenige Meter breite Lacken nichts übrig geblieben, berichtete die Zeitung „El Deber“ gestern (Ortszeit). Vor neun Monaten war nur 50 Kilometer weiter südlich der See Poopo, mit 2.300 Quadratkilometern der zweitgrößte Boliviens, ausgetrocknet.

Regierung verteilt Wasser

In der 200 Kilometer nördlich liegenden Hauptstadt La Paz haben rund 400.000 Menschen seit mehr als zwei Wochen keine Wasserzufuhr mehr. Der Wasserspiegel der drei Stauseen um La Paz fiel auf ein Drittel des normalen Niveaus. Die Behörden kündigten für kommende Woche die Verteilung von täglich drei Millionen Liter Wasser für die Hauptstadtbewohner mithilfe von Tankwagen an, wie die Nachrichtenagentur ABI berichtete.

In La Paz kam es wiederholt zu Protesten wegen angeblich mangelnder Voraussicht der Regierung. Staatschef Evo Morales erklärte am Montag einen Dürrenotstand, um den Folgen der größten Trockenheit seit 1980 entgegenzuwirken.