NÖ: Drei Tote bei Brand in Einfamilienhaus

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Enzersdorf an der Fischa (Bruck an der Leitha, NÖ) hat in der Nacht auf heute drei Todesopfer gefordert. Die Leichen wurden bei den Löscharbeiten entdeckt. Laut niederösterreichischer Feuerwehr dürfte es sich um die Bewohner handeln, sie seien wohl im Schlaf vom Feuer überrascht worden.

Nachbarn hatten den Brand gegen 03.15 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen und 120 Mitgliedern an. Das Gebäude brannte völlig aus. Die Brandursache ist noch unklar.