Flüchtlinge: Belgrad erwägt Zaun an Südgrenze

Die jüngste Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einer möglichen Öffnung der Grenzübergänge für Flüchtlinge wird auch in Belgrad aufmerksam verfolgt. Serbien habe einen Plan B parat, sollte es dazu kommen, berichtete die Tageszeitung „Vecernje novosti“ heute unter Berufung auf Regierungskreise.

Dem Blatt zufolge dürfte in einem solchen Fall erneut der von Regierungschef Aleksandar Vucic wiederholt abgelehnte Zaunbau an den südlichen Grenzen Serbiens in Erwägung gezogen werden. „Wir würden unsere Grenze wirkungsvoll schützen“, wurde Aleksandar Vulin, der für die Flüchtlingskrise zuständige Minister für Arbeits- und Sozialfragen, von der Tageszeitung zitiert. Vulin wollte sich zu den Details zuerst nicht äußern.

5.200 Flüchtlinge in Aufnahmezentren

In Serbien wird die Flüchtlingszahl von den Behörden derzeit auf etwa 7.000 geschätzt. Rund 5.200 Personen sind landesweit in mehreren Aufnahmezentren untergebracht, der Rest lebt unter freiem Himmel meist im Stadtzentrum Belgrads und in einer kleineren Anzahl in der nordserbischen grenznahen Stadt Subotica.

Die Balkan-Route für die Flüchtlinge wurde im März geschlossen. Seit Ende Juli sind an der Grenze zu Mazedonien und Bulgarien, über die die meisten Einreisen nach Serbien erfolgen, gemischte Militär- und Polizeiteams im Einsatz. Seit Kurzem beteiligen sich auch Sicherheitskräfte aus Ungarn, der Slowakei und Tschechien an diesen gemischten Teams.