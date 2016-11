Fußball: Bayern verspüren ungewohnten Druck

Vor der zwölften Runde der deutschen Bundesliga bietet sich an der Tabellenspitze ein völlig neues Bild. Serienmeister Bayern München ist nur Zweiter hinter Aufsteiger RB Leipzig. Nach der vorwöchigen Niederlage in Dortmund und einer Champions-League-Schlappe in Russland verspüren die Bayern vor dem Schlager gegen Bayer Leverkusen ungewohnten Druck. Die Truppe von Carlo Ancelotti benötigt heute in der Allianz Arena unbedingt einen Sieg.

