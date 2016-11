Schüsse vor Wiener Wohnung: Mann schwer verletzt

In Wien-Meidling ist heute ein Mann am frühen Nachmittag durch einen Beinschuss schwer verletzt worden. Der Täter dürfte an der Tür geläutet haben, nach einem Gespräch mit einem Mann in der Wohnung gab er gleich mehrere Schüsse ab.

