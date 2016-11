Skispringen: Fettner beendet als Dritter Durststrecke

Manuel Fettner hat eine fast sechsjährige Durststrecke beendet. Der 31-jährige Tiroler, der beim Weltcup-Auftakt der Skispringer in Ruka am Freitag als Vierter das Podest noch knapp verpasst hatte, sicherte sich heute als Dritter den erst zweiten Stockerlplatz seiner Karriere. Den ersten hatte er im Dezember 2010 in Oberstdorf erobert. Auch Stefan Kraft, Andreas Kofler und Michael Hayböck landeten in den Top Ten. Der Sieg ging an den Deutschen Severin Freund, der auch die Weltcup-Führung übernahm.

