Bundesliga: St. Pölten feiert Last-Minute-Sieg

St. Pölten hat heute zum Auftakt der 16. Bundesliga-Runde einen Last-Minute-Sieg in Ried gefeiert. Nach 0:1-Rückstand drehten die Niederösterreicher das Match in der zweiten Halbzeit, der Siegestreffer von Jeroen Lumu fiel erst in der 90. Minute. Der Vorletzte St. Pölten verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Die Rieder versäumten es hingegen, sich vom Tabellenende abzusetzen.

