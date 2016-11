Punk-Andenken gehen in Flammen auf

Punk sei zu einem Museumsstück verkommen, beschwert sich ein Sex-Pistols-Fan in London und verbrennt zahlreiche Andenken an die legendäre Punk-Ära. Joe Corre, Sohn des verstorbenen Sex-Pistols-Managers Malcolm McLaren, setzte heute auf einem Boot auf der Themse Kleider, Schallplatten und andere Memorabilien aus den wilden Punk-Zeiten in Brand, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Zuvor hatte Corre erklärt, die Andenken aus seinem Besitz seien mehrere Millionen Pfund wert.

APA/AFP/George Ourfalian

Das Datum der bizarren Aktion war bewusst gewählt: Vor 40 Jahren veröffentlichten die Sex Pistols ihren Song „Anarchy in the UK“ (Anarchie in Großbritannien), der zur Hymne der Punk-Bewegung wurde. Sie machte vor allem durch schrille Outfits, knallharte Musik und Protest gegen das Establishment auf sich aufmerksam.