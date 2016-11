Clintons Team beteiligt sich an Neuauszählung

Das Team der unterlegenen demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton will sich an der Neuauszählung der Stimmzettel im Bundesstaat Wisconsin beteiligen.

„Weil wir keinerlei justitiablen Beweis für Hackerangriffe oder Versuche von außen, die Abstimmungstechnologie zu beeinflussen, festgestellt haben, hatten wir nicht geplant, diese Möglichkeit selbst zu nutzen“, teilte der Anwalt Mark Erik Elias, der für Clintons Team arbeitet, gestern auf der Website Medium.com mit.

„Aber jetzt wo eine Neuauszählung in Wisconsin eingeleitet wurde, haben wir vor, uns zu beteiligen um sicherzustellen, dass das Verfahren auf eine Weise abläuft, die für alle Seiten gerecht ist“, fügte Elias hinzu.

Grünen-Kandidatin forderte Neuauszählung

Clintons Team reagierte damit auf den Antrag der Grünen-Präsidentschaftskandidatin Jill Stein auf eine Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin. Die Wahlkommission des Bundesstaates hatte mitgeteilt, sie habe bereits mit den Vorbereitungen für die Nachzählung begonnen.

Trump spricht von Schwindel

Der designierte US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Antrag als „Schwindel“. Stein fülle damit nur ihre eigenen Taschen, teilte Trump mit. Den Großteil der Spenden werde sie niemals für diese „lächerliche Neuauszählung“ ausgeben. Die US-Grünen haben 5,8 Millionen Dollar (5,48 Mio. Euro) dafür eingesammelt.

Wisconsin ist einer der Staaten, in denen Trump bei der Wahl am 8. November mit hauchdünnem Vorsprung vor seiner demokratischen Rivalin Clinton gewonnen hatte. Stein forderte mit Verweis auf nicht näher erläuterte „statistische Anomalien“ auch eine Überprüfung der Wahlergebnisse in den Schlüsselstaaten Pennsylvania und Michigan.