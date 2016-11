Ski alpin: Shiffrin bereit für US-Slalom-Show

Die Heimrennen in Killington an der US-Ostküste sind für Mikaela Shiffrin besonders motivierend. Und so wird heute in ihrer Paradedisziplin Slalom (15.30 bzw. 18.30 Uhr) kein Weg an der 21-Jährigen vorbeiführen. Insgesamt gewann Shiffrin bereits neun Slaloms, zu denen sie antrat, in Serie. Auch zuletzt in Levi war sie eine Klasse für sich. „Aber ich verspüre keinen Druck“, sagte Shiffrin und blieb cool. Ohne Erwartungsdruck sind auch die ÖSV-Damen, die seit 15 Slaloms auf einen Podestplatz warten.

