Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf S31

Auf der Burgenland-Schnellstraße (S31) hat sich gestern Nachmittag bei Weppersdorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau und ein Mann wurden dabei schwer verletzt.

Pkw-Absturz in Zirl mit 1,7 Promille

Ein junger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf heute mit seinem Fahrzeug in Zirl (Tirol) 30 Meter abgestürzt. Der Einheimische war stark alkoholisiert und musste in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Fahrerflucht nach riskantem Überholmanöver

Die Polizei sucht im Pongau (Salzburg) nach einem Autofahrer, der gestern Abend zwischen Flachau und Wagrain mit einem riskanten Überholmanöver einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte flüchtete. Verletzt wurde niemand.

