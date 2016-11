Biathlon: Start in WM-Saison mit Wehwehchen

Österreichs Biathleten wollen in der heute im schwedischen Östersund beginnenden Weltcup-Saison an den erfolgreichen vergangenen Winter anschließen. Die Saison steht ganz im Zeichen der Heim-WM im Februar in Hochfilzen. Doch ausgerechnet in diesem so wichtigen Jahr kämpfen die ÖSV-Aushängeschilder Dominik Landertinger und Simon Eder mit den Nachwirkungen ihrer Verletzungen.

Mehr dazu in sport.ORF.at