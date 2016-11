Zwei Tote nach heftigen Stürmen und Regen in Italien

Nach andauernden heftigen Stürmen und Regenfällen sind in Italien mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Italienische Medien berichteten gestern, ein 73-jähriger Fischer sei in der Nähe von Genua, der Hauptstadt der Region Ligurien, gestorben. In der benachbarten Region Piemont wurde die Leiche eines seit Freitag vermissten 70-jährigen Mannes gefunden. Zwei ältere Männer galten auf Sizilien als vermisst.

Im größten Teil des Landes hörten die Regenfälle mittlerweile auf. Besonders kritisch war die Lage aber weiterhin in Teilen der Lombardei und der Emilia Romagna im Norden sowie in Kalabrien im Süden.

Erdrutschgefahr in Genua

In Genua mussten in der Nacht auf heute 200 Personen ihre Wohnungen wegen Erdrutschgefahr verlassen. Ein Teil eines Hügels im Viertel Quezzi stürzte ein und gefährdete drei Gebäude. 60 Familien mussten ihre Wohnungen verlassen und bei Verwandten oder in der Pfarre Unterkunft suchen, berichteten italienische Medien.

Nach den schweren Unwettern der vergangenen Tage warten noch Hunderte Familien in den norditalienischen Regionen Piemont und Ligurien darauf, in ihre überschwemmten Wohnungen zurückkehren zu können.

Sorge um Orangenernte

Die Situation am Fluss Po blieb auch am Wochenende weiter angespannt. An mehreren Stellen in der Lombardei drohte der Fluss, über die Ufer zu treten. Die Höhe des finanziellen Schadens der Überschwemmungen ist noch unklar. Nach Einschätzung des italienischen Bauernverbands Coldiretti könnten die Regenfälle jedoch um die 50 Prozent der Orangenernte in den betroffenen Teilen Siziliens zerstört haben.