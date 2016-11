Nordische Kombi: Denifl holt Platz zwei in Ruka

Wilhelm Denifl hat heute in Ruka den ersten Podestplatz für die österreichischen Kombinierer geschafft. Der Tiroler musste sich nur dem Deutschen Johannes Rydzek geschlagen geben, der gestern auch den Auftaktbewerb gewonnen hatte. Mario Seidl, am Vortag Fünfter, schrammte als Vierter nur knapp am Podest vorbei.

