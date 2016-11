Schüsse in New Orleans: Ein Toter

Bei Schüssen in der US-Jazzmetropole New Orleans ist in der Nacht auf heute ein Mann getötet worden. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar, wie der Sender CNN unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete. Drei Männer seien wegen unerlaubten Waffentragens festgenommen worden, einer davon zähle zu den Verletzten.

APA/AP/NOLA.com/Michael DeMocke

Wie es weiter hieß, ereignete sich der Vorfall im French Quarter, einem beliebten Touristenziel. Wegen eines Festivals seien an diesem Wochenende die Straßen noch mehr gefüllt gewesen als ohnehin üblich.