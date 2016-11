Ski alpin: Shiffrin stellt Weichen auf Erfolg

Mikalea Shiffrin hat beim Weltcup-Slalom in Killington an der US-Ostküste die Weichen auf Heimsieg gestellt. Die US-Amerikanerin führt nach dem ersten Durchgang überlegen vor der Slowakin Veronika Velez Zuzulova, als Dritte geht die Schweizerin Wendy Holdener in die Entscheidung. Die Österreicherinnen dagegen dürften auch im 16. Slalom hintereinander nicht den Sprung auf das Podest schaffen.

