Priscilla Presley zeigt Elvis „live“ in Wien

Der King of Rock ’n’ Roll tritt am 22. Mai in der Stadthalle in einer aufwendigen Show via Videoscreens mit einem großen Orchester „live“ auf. Seine Ehefrau Priscilla ist überzeugt, dass sie ihm damit „einen Traum erfüllt“.

