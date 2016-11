„Russlands Lady Di“ in der Schweiz tödlich verunglückt

Die 19-jährige Enkelin eines russischen Oligarchen ist Medienberichten zufolge bei einem Autounfall in der Schweiz ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag vor einer Woche. Erst jetzt wurde die Identität der beiden Fahrzeuginsassen bekannt, die erst Stunden nach dem Unfall zusammen mit dem Autowrack im Luganer See entdeckt wurden.

Nach Autounfall: Zwei tote Russen aus Luganersee geborgen https://t.co/c84lsIjd6y pic.twitter.com/61DPKNiNTO — Blick (@Blickch) 24. November 2016

Nach Angaben der Schweizer Zeitung „Blick“ handle es sich um Diana Lebedewa, die als „russische Lady Di“ unter den russischen Jetset-Kids „eine Berühmtheit“ gewesen sei. Allein auf Instagram hat Lebedewa weit über 15.000 Follower. Beim zweiten Opfer soll es sich den Angaben zufolge um den 23-jährigen Sohn eines aserbaidschanischen Diplomaten handeln. Dieser habe laut „Blick“ auch das Fahrzeug gelenkt, mit dem die beiden Unfallopfer bei der Ponte del Diavolo (Teufelsbrücke) im Tessiner Castagnola in den See stürzten.

Red dress from @victoriabeckham ❤️ A photo posted by Diana L (@ladydd11) on Nov 13, 2016 at 1:04pm PST

Lebedewa lebte den Angaben zufolge ein „Glamourleben zwischen Moskau, Zürich, Monaco und Los Angeles“. Beim Großvater von Lebedewa handle es sich laut „Telegraph“ um Platon Lebedew. Dieser gilt, wie sein einstiger Geschäftspartner Michail Chordokowski, als Kritiker von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Zusammen mit Chordokowski leitete Lebedew einst den ehemaligen staatlichen russischen Ölkonzern Jukos und saß dann bis zu seiner Begnadigung mehrere Jahre in Haft.