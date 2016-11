Fußball: Schöpf trifft bei Schalke-Heimsieg

Schalke hat seine Aufholjagd in der deutschen Bundesliga fortgesetzt. ÖFB-Legionär Alessandro Schöpf erzielte heute beim mühevoll erkämpften Heimsieg gegen Nachzügler Darmstadt das letzte Tor in der Partie. Schalke ist nun seit sieben Ligaspielen bzw. insgesamt zwölf Pflichtspielen ungeschlagen und rückte in der Tabelle auf den achten Platz vor.

