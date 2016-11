Italien: Massendemo von Reformgegnern in Rom

Eine Woche vor dem entscheidenden Referendum über eine umfassende Verfassungsänderung haben geschätzte 50.000 Menschen gegen das Vorhaben der italienischen Regierung protestiert. Die Teilnehmer waren aus allen Teilen des Landes nach Rom gekommen, in einem großen Demonstrationszug zogen sie nach AFP-Angaben durch die Hauptstadt. Das anstehende Referendum sorgt in Italien für heftige Debatten zwischen dem Ja- und dem Nein-Lager. So gab es am Wochenende auch zahlreiche Veranstaltungen der Reformbefürworter.

APA/AP/Andrew Medichini

Die Italiener stimmen am 4. Dezember über eine Verfassungsreform ab, die unter anderem das bisherige System zweier gleichberechtigter Parlamentskammern abschaffen und für mehr politische Stabilität sorgen soll. Die vom Parlament bereits gebilligte Reform gilt als wichtigste Verfassungsänderung in Italien seit 1945.

Umfragen, die gemäß italienischem Recht letztmalig zwei Wochen vor dem Referendum veröffentlicht werden durften, sagten einen Vorsprung der Reformgegner von mehreren Prozentpunkten voraus. Allerdings waren noch viele Bürger unentschieden.

Mehr dazu in Zeichen stehen auf knappes Rennen