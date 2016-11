Auch Van der Bellen legt Höhe von Zuwendungen offen

Alexander Van der Bellen hat für seinen nun schon seit rund elf Monaten laufenden Wahlkampf insgesamt rund 7,1 Millionen Euro an Zuwendungen bekommen. Davon betrafen etwa 3,5 Mio. Euro die Wahlgänge am 24. April und den aufgehobenen am 22. Mai. Seit 1. Juli sind nochmals etwa 3,5 Mio. Euro dazugekommen.

Das Bundespräsidentenwahlgesetz verpflichtet die Kandidaten, spätestens eine Woche vor der Wahl offenzulegen, wie viel Geld sie von Parteien und anderen Großspendern erhalten haben. Die Endabrechnung muss drei Monate nach dem Wahltag vorliegen. Während der von den Grünen unterstützte Van der Bellen auch auf private Spender baut, finanziert die FPÖ den Wahlkampf ihres Kandidaten Norbert Hofer ausschließlich aus Parteimitteln.

2,7 Millionen von Einzelspendern

Die FPÖ hat ihre Zahlen schon am Freitag veröffentlicht, das Van-der-Bellen-Team folgte nun heute Nachmittag mit der Offenlegung. Laut dieser erhielt der Verein „Gemeinsam für Van der Bellen“ seit 1. Juli von 18.398 privaten Einzelspendern die Summe von 2,7 Mio. Euro. Größter Einzelspender war die SLE Schuh GmbH mit 150.000 Euro, Hans-Peter Haselsteiner und Johannes Baillou ließen je 100.000 Euro springen, Gerhard Zeiler 50.000 Euro.

Dazu kommen von den Grünen finanzielle Zuwendungen von 500.000 Euro und Sachspenden von 300.000 Euro sowie von der SPÖ Wien Sachspenden von knapp 40.000 Euro. In Summe ergibt das rund 3,5 Mio. Euro.

Zusätzlich hat das Van-der-Bellen-Team bereits für die ersten beiden Wahlgänge am 24. April und den vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen am 22. Mai rund 3,6 Mio. Euro an Zuwendungen erhalten. Rund 360.000 Euro kamen hier von privaten Spendern, von den Grünen 2,11 Mio. Euro an finanziellen und 1,16 Mio. Euro an Sachspenden sowie 11.000 Euro von der SPÖ Wien an Sachspenden.

Sechs Millionen für Hofer-Wahlkampf

Die FPÖ hat bereits am Freitag die Kosten für den Wahlkampf ihres Kandidaten Hofer mit insgesamt knapp sechs Mio. Euro offengelegt. Demnach hat die FPÖ jetzt nochmals 2.645.032,06 Euro investiert, von den Freiheitlichen in Kärnten kamen weitere 8.703,2 Euro. Dazu kommen noch 1,4 Mio. Euro für die aufgehobene Stichwahl am 22. Mai und 1,9 Mio. Euro für den ersten Wahlgang am 24. April.