Lufthansa-Piloten streiken am Dienstag und Mittwoch

Lufthansa-Passagiere müssen sich nach einer zweitägigen Streikpause wieder auf viele Flugausfälle einrichten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ruft am Dienstag und Mittwoch zum Ausstand auf, teilte die Organisation heute Abend mit.

Davor hatten die Piloten die Arbeit von Mittwoch an für vier Tage niedergelegt. Die Tarifauseinandersetzung schwelt seit April 2014. Die Gewerkschaft fordert für 5.400 Lufthansa-Piloten mehr Geld. Aussichten auf eine Einigung gibt es derzeit nicht.

Kurz- und Langstrecke betroffen

Am Dienstag sollten alle Piloten der Kurzstreckenflotte und am Mittwoch alle Piloten der Kurz- und Langstreckenflotte streiken. Es seien jeweils alle Flugverbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen. Wie viele Flüge ausfallen werden, war noch nicht bekannt. An den vergangenen Streiktagen hatte die Lufthansa mit Sonderflugplänen auf den Ausstand reagiert.

Zuletzt hatten die streikenden Piloten die Lufthansa am Samstag zur Absage von 137 Flügen, darunter 88 Interkontinentalverbindungen, gezwungen.

Heute wurde „aus Rücksicht auf die Kunden“ nicht gestreikt, wie die VC angekündigt hatte. Dennoch fielen noch 35 Verbindungen den Spätfolgen des Streiks zum Opfer. Für den ebenfalls streikfreien Montag rechnete die Lufthansa wieder mit einem normalen Flugbetrieb. Nun muss die Airline erneut einen Sonderflugplan aufstellen. Wie der aussehen wird, war zunächst noch nicht bekannt.