EU-Minister beraten über Migrationsabkommen mit Afrika

Die EU-Entwicklungsminister beraten heute in Brüssel über Partnerschaften mit Ländern in Afrika und Nahost in der Flüchtlingskrise. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini gibt am Nachmittag einen Überblick über den Stand der Verhandlungen mit Jordanien, dem Libanon, Äthiopien, Mali, Niger, Nigeria und Senegal.

Sie sollen durch mehr Finanzhilfe zu einer engen Zusammenarbeit mit der EU in der Flüchtlingskrise gebracht werden. Weiteres Thema ist die Zukunft des 2020 auslaufenden Abkommens mit den AKP-Staaten in Afrika, der Karibik und im Pazifik. Zudem diskutieren die Vertreter der Mitgliedsstaaten über die Reform der EU-Strategie in der Entwicklungshilfe.

Ziel ist es einerseits, in dieser die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu berücksichtigen. Andererseits soll die Entwicklungshilfe der EU und der Mitgliedstaaten besser aufeinander abgestimmt werden. Österreich wird bei dem Rat auf Botschafterebene vertreten sein.