Asthma durch Sturm: Bereits sechs Tote in Melbourne

Ein schweres Gewitter hat in der australischen Metropole Melbourne eine Gesundheitskrise ausgelöst: Das seltene sogenannte Asthma-durch-Sturm-Phänomen hat mittlerweile bereits sechs Menschenleben gefordert, fünf weitere befinden sich auf der Intensivstation. Tausende Menschen hatte nach einem schweren Sturm, der feuchte Pollenteilchen in der Luft verteilte, so starke Atembeschwerden, dass sie medizinisch versorgt werden mussten.

