Charleston-Attentat: Geschworene werden ausgewählt

Knapp anderthalb Jahre nach dem rassistischen Attentat auf eine afroamerikanische Kirchengemeinde in Charleston beginnt heute im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter Dylann Roof die Auswahl der Geschworenen.

Das Verfahren vor einem US-Bundesgericht in Charleston war um zwei Wochen verschoben worden, weil Richter Richard Gergel vorab klären ließ, ob der 22-jährige Angeklagte verhandlungsfähig ist.

Das Attentat von Charleston im US-Bundesstaat South Carolina war der schlimmste rassistische Gewaltakt in der jüngeren US-Geschichte. Der Attentäter erschoss im Juni 2015 in der Emanuel African Methodist Episcopal Church den Pastor und acht Gemeindemitglieder. Roof soll sich ab Jänner auch vor einem Gericht in South Carolina verantworten. Seine Verteidiger stellten ein Schuldgeständnis in Aussicht, wenn Roof ein Todesurteil erspart bleibt.