Festnahmen nach Baustellenunglück mit 74 Toten in China

Nach dem schweren Unglück mit 74 Toten auf einer Baustelle eines Kraftwerkes im Osten Chinas hat die Polizei neun Verantwortliche festgenommen. Unter ihnen sei auch der Chef der zuständigen Baufirma Hebei Yineng, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua heute.

Auch ein leitender Ingenieur des Kraftwerks in Fengcheng (Provinz Jiangxi) und zwei Sicherheitsbeauftragte einer Unternehmensberatung für Baufirmen in Schanghai seien in Haft.

Am Donnerstag war eine Plattform mit Bauarbeitern im Inneren eines Kühlturms aus großer Höhe eingestürzt. Bereits kurz nach dem Unglück wurde der Verdacht laut, dass wegen Zeitdrucks notwendige Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle nicht eingehalten worden seien.