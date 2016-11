„Letztmalige Verwarnung“ für Lopatka

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner will seinem Klubchef Reinhold Lopatka am Montag eine „letztmalige Verwarnung“ erteilen. Der Grund ist dessen Wahlempfehlung für den FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer - gegen die Parteilinie, was Mitterlehner gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“ („OÖN“) als „klaren Fall von Illoyalität“ brandmarkte. Es geht jedoch um mehr als „Reinhold gegen Reinhold“ („OÖN“): Mitterlehners Schritt in die Öffentlichkeit heißt, dass der ÖVP-Richtungskampf zwischen Großkoalitionären und Schwarz-Blau-Sympathisanten offen ausgebrochen ist.

