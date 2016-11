Bundesliga: Sturm nach Sieg bei Rapid wieder Leader

Sturm Graz hat gestern die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Die Steirer setzten sich in der 16. Runde bei Rapid mit 2:1 durch und verdrängten damit das punktegleiche Altach wieder auf Platz zwei. Rapid muss indes im dritten Spiel weiter auf den ersten Sieg unter Neo-Coach Damir Canadi warten, wobei das Siegestor für Sturm in der Schlussphase auf glückliche Art fiel.

Auch für Salzburg gab es einen Rückschlag im Titelkampf. Der Meister musste sich im Heimspiel der Admira geschlagen geben. Nutznießer war die Austria, die nach einem Sieg beim WAC nun Dritter ist.

