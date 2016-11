Lawine in Obergurgl fordert zweites Menschenleben

Das Lawinenunglück in Obergurgl (Tirol) hat ein zweites Menschenleben gefordert. In der Innsbrucker Klinik starb gestern ein 40-jähriger Engländer an seinen schweren Verletzungen. Am Samstag konnte ein 22-jähriger Niederländer nur noch tot geborgen werden.

