Döbling entscheidet über Parkpickerl



In Wien-Döbling wird heute das Ergebnis der Parkpickerlbefragung vorgelegt. Rund 56.000 Anrainerinnen und Anrainer durften in den vergangenen drei Wochen darüber abstimmen. Egal wie es ausgeht, Parken in Wien wird jedenfalls teurer.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at