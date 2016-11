Neue Luther-Bibel bereits vergriffen

Die zum Reformationsjubiläum frisch aufgelegte und überarbeitete Luther-Bibel ist bereits ausverkauft. „Im Moment ist die Jubiläumsbibel vergriffen“, so die Deutsche Bibelgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, die das Buch herausgibt: „Schon am ersten Verkaufstag gab es eine sprunghafte Nachfrage, die unsere Pläne übertroffen hat.“

Mehr dazu in religion.ORF.at