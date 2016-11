Strategisch wichtige Bezirke erobert

Syrische Regierungstruppen haben bei ihrem Vormarsch auf Aleppo das Rebellengebiet im Osten der Stadt in zwei Teile zerschlagen. Sowohl staatliche Medien als auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigten am Montag, dass die Armee nach einem Vorrücken am Wochenende zwei strategisch wichtige Stadtteile eroberte. Die Aufständischen hätten die Kontrolle über den gesamten Nordosten der Stadt verloren. Tausende flohen vor den Kämpfen.

