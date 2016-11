„Persönliche Präferenz“ ohne Konsequenz

Von „Rapport“ und „letztmaliger Verwarnung“ keine Spur: Stattdessen hat am Montag laut ÖVP-Aussendung ein „klärendes Gespräch“ zwischen Parteichef Reinhold Mitterlehner und seinem Klubchef Reinhold Lopatka stattgefunden, in dem bestehende „Differenzen“ ausgeräumt worden seien. Hatte Mitterlehner Lopatka zuvor noch wegen dessen Lobes für den FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer öffentlich „Illoyalität“ vorgeworfen und Konsequenzen in Aussicht gestellt, wird nun „festgehalten“: Lopatka „steht“ weiterhin zu seiner „persönlichen Präferenz“.

