NEOS kritisiert WKÖ-Wertpapierveranlagungen

Die Wirtschaftskammern in Österreich haben insgesamt 542,54 Mio. Euro in Wertpapieren veranlagt. Alleine die WK Wien hat 125,83 Mio. Euro in Reserve, die WK Steiermark 95,11 Mio. Euro. Bei der Bundeskammer sind es 89,95 Mio. Euro. Das geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) an NEOS hervor.

„Der Standard“ berichtete heute zuerst über die Anfragebeantwortung. Man wisse nicht, wie veranlagt werde, so NEOS-Politiker Josef Schellhorn. Pflichtmitglieder würden nicht erfahren, wohin die Veranlagungsgewinne fließen.

Die Veranlagung sei kein Geheimnis und vorschriftsgemäß extrem risikoscheu, bestätigte die Kammer Ausführungen von WKÖ-Generalsekretär Herwig Höllinger in der Zeitung. Objekte seien beispielsweise Staatsanleihen. Es gebe keine Einzelinvestitionen. Klumpenrisiken seien ein Tabu. Der Ertrag sei derzeit wegen der geringen Zinsen bescheiden.

NEOS: 1,5 Mrd. „gebunkert“

Laut Wirtschaftskammergesetz und auch laut Rechnungshof muss die Kammer Rücklagen in Höhe eines Jahresumsatzes bilden - der beträgt 690 Mio. Euro bezogen auf Umlagen und Umsatzerlöse, wie aus der Kammer bestätigt wird. Rücklagen gibt es in Höhe von 670 Mio. Euro.

Laut Schellhorn hat die Kammer aber 1,5 Mrd. Euro „gebunkert“. Denn das Anlagevermögen, zu dem die Wertpapierveranlagungen gehören, beläuft sich einer früheren Anfragebeantwortung zufolge auf 864 Mio. Euro. Dazu kommen 228 Mio. Euro Bankguthaben und eben die 670 Mio. Euro Rücklagen.