Kern zu Asyl: Österreich darf „nicht erpressbar sein“

Bundeskanzler Christian Kern und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) haben heute in Bruckneudorf im Burgenland Soldaten im Assistenzeinsatz besucht und neue Nachtsichtgeräte übergeben. Im Hinblick auf die Drohung der Türkei, ihre Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, sagte der Bundeskanzler vor Journalisten: „Wir müssen unsere Aufgaben selbst lösen, wir dürfen nicht erpressbar sein.“

Für Österreich sei wichtig, dass es in der Lage sei, seine Grenzen selbst zu schützen, „dass wir bestimmen, wer nach Österreich kommt, und nicht Schlepperorganisationen“, so Kern. Das Bundesheer leiste dabei „eine herausragende Arbeit“.

Im Hinblick auf die Sonder- bzw. Notverordnung sagte der Bundeskanzler, der Grenzeinsatz habe dazu geführt, dass die Zahlen der Menschen, die nach Österreich kommen, deutlich geringer geworden seien: „Das ist eine sehr erfolgreiche Operation. Wir werden die Höchstgrenze heuer nicht erreichen, das ist eine sehr positive Entwicklung.“

Doskozil: „Gemeinsam Außengrenzschutz betreiben“

Man sei gewappnet, eine Grenzsicherung durchzuführen, so Doskozil. Man müsse sich aber auch angesichts dessen, was in der Türkei passiere, damit auseinandersetzen, „wie wir gemeinsam Außengrenzschutz betreiben“.

Nach dem Treffen der zentraleuropäischen Verteidigungsminister soll es noch im Dezember ein weiteres geben, an dem auch die Innenminister teilnehmen. Dabei gehe es darum zu überlegen, welche Grenze man gemeinsam schütze und wie man das tue.

Im Hinblick auf die Sonderverordnung sagte Doskozil, kommendes Jahr sei die „Zielgröße“ 35.000. Man werde schauen, wie sich die Zahlen nach dem Winter entwickeln.

