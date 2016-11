Autobiografie zum Geburtstag

Marina Abramovic, die weltweit wohl berühmteste Performancekünstlerin, feiert am Mittwoch ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat sie eine Autobiografie geschrieben, in der sie offen auf ihre bewegte Vergangenheit zurückblickt: ihre Kindheit im ehemaligen Jugoslawien, ihre Ehen und gescheiterten Liebschaften, ihre Selbstzweifel und ihr Schaffen. Abramovic ritzte sich einen fünfzackigen Stern in den Bauch, wurde bei einer Aktion beinahe erschossen, wanderte 2.500 Kilometer die Chinesische Mauer entlang und erreichte spätestens mit der legendären Museumsperformance „The Artist is Present“ ein Millionenpublikum.

