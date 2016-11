„Kultur.montag“: Otto Schenk zu Liebe, Tod und Sehnsucht

Der alte Mann, den er in Michael Kreihsls neuem Film „Liebe möglicherweise“ porträtiert, kokettiert ständig mit dem Tod – im realen Leben ist Otto Schenk aktiv wie eh und je.

Kürzlich hat er ein neues Buch vorgelegt, seine Rollengestaltung in Kreihsls sehr wienerischen Variationen zu Liebe, Tod und Sehnsucht gehört zu den Höhepunkten des Films.

Schenk ist gemeinsam mit seinem Regisseur live zu Gast in „kultur.montag“.

