Terrorverdacht: Vier Schlepper in Spanien festgenommen

Die spanische Polizei hat vier mutmaßliche Islamisten festgenommen, die ein Schleppernetzwerk mit Kontakten zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) organisiert haben sollen.

Mit Hilfe des Netzwerks sollen militante Dschihadisten als Flüchtlinge getarnt über die Türkei nach Europa geschleust worden sein, teilte das spanische Innenministerium heute mit.

Darunter sollen auch Attentäter der Anschläge in Paris im November 2015 gewesen sein. Die vier Verdächtigen sollen außerdem Kontakt zu zwei vergangenes Jahr in Österreich festgenommenen Dschihadisten gehabt haben. Der Algerier Adel H. und der Pakistaner Muhammad U. waren im Dezember 2015 in einem Flüchtlingslager in Salzburg gefasst worden.

Zwei der nun in Spanien Festgenommenen waren in der nordwestspanischen Region Galicien, die anderen beiden im südlichen Andalusien tätig, teilten die spanischen Behörden mit.