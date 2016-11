EU vereinbart Abbau von Geoblocking

Verbraucher in der EU sollen künftig nicht mehr grundsätzlich daran gehindert werden, günstigere Angebote von Onlineanbietern in anderen Mitgliedstaaten zu kaufen. Darauf einigten sich die EU-Wettbewerbsminister in einem Entwurf. Händler sollen allerdings nicht immer verpflichtet sein, auch ins Ausland zu liefern.

