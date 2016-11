Erneut Haftstrafe für Berlusconi-Vertrauten Dell’Utri

Der ehemalige italienische Senator und Vertraute von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, ist heute in einem Schnellverfahren von einem Mailänder Gericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Dell’Utri musste sich wegen Steuerbetrugs in Höhe von 43 Millionen Euro in Zusammenhang mit TV-Werbung verantworten.

Weitere drei Personen wurden wegen derselben Affäre zu Haftstrafen bis zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Dell’Utris Anwälte kündigten Berufung gegen das Urteil an. Der 75-jährige Dell’Utri war bereits 2014 rechtskräftig zu sieben Jahren Haft wegen Mafia-Verstrickungen verurteilt worden und sitzt seine Strafe im römischen Gefängnis Rebibbia ab.

Laut den Richtern, die den Ex-Senator der Berlusconi-Partei Forza Italia verurteilt hatten, hat Dell’Utri „einen beträchtlichen und gezielten Beitrag zur Konsolidierung und Stärkung der Mafia geleistet“. Dell’Utri habe es den Mafiabossen ermöglicht, mehrere Jahre lang Kontakte zum Medienunternehmer Berlusconi zu pflegen, der in jenen Jahren sein wirtschaftliches und finanzielles Imperium auf Sizilien aufgebaut hatte.