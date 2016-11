Charleston-Attentäter verteidigt sich selbst

Der Attentäter, der vor knapp eineinhalb Jahren in einer afroamerikanischen Kirchengemeinde in den USA neun Menschen erschossen hat, wird sich vor Gericht selbst verteidigen. Der Bundesrichter in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina gab heute dem Antrag des 22-jährigen Dylann Roof statt, in dem Prozess ohne seine Anwälte auszukommen. Dem Angeklagten droht die Todesstrafe.

Dass Roof die Übernahme seiner eigenen Verteidigung erlaubt wurde, bedeutet auch, dass er sich im Gerichtssaal direkt an die Überlebenden des Attentats und die Hinterbliebenen wenden wird. Vor Beginn des Prozesses hatten die Verteidiger in Aussicht gestellt, dass der 22-Jährige sich schuldig bekennen könnte, falls ihm im Gegenzug die Todesstrafe erspart bleibt.

Das Verfahren zum schlimmsten rassistischen Gewaltakt der jüngeren US-Geschichte hatte vor drei Wochen begonnen. Sein Fortgang wurde jedoch verzögert, weil auf Antrag der Verteidigung zunächst die psychische Verfassung des Angeklagten untersucht wurde. Das Gericht gelangte dabei zu dem Schluss, dass Roof verhandlungsfähig ist.