Hofer und Van der Bellen zum Schutz demokratischer Werte

Humanismus, Menschenrechte, Solidarität - in Zeiten der Umbrüche sorgen sich viele um die demokratischen Grundsätze. So auch ORF.at-Leserin Waltraud W.: Sie ortet Parallelen zur Zwischenkriegszeit und autoritäre Tendenzen. Anlässlich der Reihe „#7Tage7Fragen“ will sie von den Hofburg-Kandidaten wissen, was sie zum Schutz demokratischer Werte tun wollen.

In ihren Videobotschaften fassten die Kandidaten die Frage auf unterschiedlichen Ebenen an. So sieht Hofer keine autoritäre Entwicklung in den europäischen Ländern, dafür aber in der Türkei. Van der Bellen hingegen äußert durchaus Sorge über eine an die 30er Jahre erinnernde Entwicklung.

