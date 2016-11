Dutzende Tote, sechs Überlebende

Ein aus Brasilien kommendes Flugzeug mit 81 Menschen an Bord ist am Montagabend (Ortszeit) in Kolumbien abgestürzt. Unter den Passagieren befand sich die brasilianische Fußballmannschaft Chapecoense, die auf dem Weg zu einem Match in Kolumbien war. Fast alle an Bord kamen offenbar ums Leben, offizielle Quellen sprechen von sechs Überlebenden. Die Ursache des Absturzes ist unklar - es gibt erste Spekulationen.

